Mei actiemaand bij Nationaal MS Fonds

Regio – De maand mei staat bij het Nationaal MS Fonds in het teken van actie in ook Uithoorn en De Ronde Venen. Onder het motto ‘Samen maken we het verschil’ organiseert het fonds in mei verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor de ongeneeslijke ziekte multiple sclerose (MS) en om geld in te zamelen voor onderzoek en ondersteuning. Iedereen kan bijdragen, op straat, digitaal of sportief. Collectanten zijn nog welkom.

Tijdens de landelijke collecteweek van 19 tot en met 24 mei trekken duizenden collectanten het land in om geld op te halen voor mensen met MS. Een van hen is Kees Bukman. Zijn vrouw gaat steeds verder achteruit en is door MS volledig rolstoelafhankelijk geworden. “MS is een progressieve ziekte, en dat betekent dat we steeds opnieuw moeten leren omgaan met veranderingen. Voor haar is dat zwaar, maar ook voor mij als mantelzorger is het soms een flinke uitdaging om alles in balans te houden”, aldus Kees. “Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan onderzoek en loop daarom al tien jaar mee tijdens de MS Collecteweek. Alle kleine beetjes helpen.”

In heel Nederland komen mensen in actie voor een toekomst zonder de zenuwslopende ziekte MS. Dit doen ze hardlopend, fietsend en zelfs te paard, of door een donatiebox open te stellen tijdens een bruiloft of een viering op het werk. Ook Cas, verpleegkundige neurologie, steunt de strijd tegen MS. Hij loopt 18 mei de marathon van Utrecht om geld in te zamelen voor het Nationaal MS Fonds. Cas kreeg recent zelf de diagnose MS en zet zich nu met hart en ziel in om bij te dragen aan onderzoek en ondersteuning van lotgenoten. Wil je zelf een actie starten? Ga naar www.sterktegenms.nl en maak jouw persoonlijke donatiepagina aan.

Met de opbrengst van de collecteweek, donaties en sponsoracties financiert het Nationaal MS Fonds belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar MS. Ook organiseren ze activiteiten die de levenskwaliteit van mensen met MS verbeteren.

Meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl.

Geef in Uithoorn en De Ronde Venen voor MS. Foto: aangeleverd.