Meeste punten voor Mirjam bij Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdag 24 november zijn er weer twintig bakken voor de competitie gesjoeld in het Dorpshuis. De meeste punten, 28, gingen dit keer naar Mirjam van den Berg in de A-Klasse. Tim van Tiem (Hoofdklasse) en Diny Bosman (B-Klasse) gingen met 27 punten met de winst aan de haal in hun klasse. Tim deed van zich spreken met een score van 152, die dit seizoen alleen nog door Patrick Haring gegooid is.

NK Koppel

Zaterdag 19 november is het NK Koppel in Barneveld gesjoeld met diverse podiumplaatsen voor Sjoelclub Aalsmeer. Nederlands Kampioen werden zoals verwacht Ronald Polman en Tim van Sommeren met 131,50 gemiddeld. In de B-Klasse wonnen Tim en Leo van Tiem met 116,50 gemiddeld. Iko van Elburg en Sandra Dtoelhorst werden 9e (108,20) en Petra Houweling en Elisa de Jong 13e met 103,53. In de C-klasse was de titel voor Hans van Leeuwen en Marja Springin’tVeld met 107,73. Een ruime voorsprong op de nummer twee, Karin Dijkstra en Wijnand Sringin’tVeld met 97,50 gemiddeld. In de D-Klasse een twede plaats voor Sjaak Siebeling en Theo van Leijden met 91,77 gemiddeld.

Competitieavond

De volgende competitieavond is op de donderdag 8 december en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn ook welkom, na aanmelding via de website. Kijk voor alle uitslagen en meer informatie op de website: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: V.l.n.r. Leo en Tim van Tiem, Sjaak Siebeling, Theo van Leijden, Hans van Leeuwen en Marja Springin’tveld. Voor: Karin Dijkstra en Wijnand Springin’tveld.