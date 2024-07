Meerlanden opent nieuwe grondstoffenhal

Rijsenhout – Dinsdag 2 juli vierde Meerlanden de officiële opening van de nieuwe grondstoffenhal in Rijsenhout. De feestelijke openingshandeling, ingeleid door ritmisch tromgeroffel op afvalproducten en een indrukwekkende show van een luchtacrobate, werd afgesloten met het drukken van de activatieknop door wethouder Mariette Sedee van Haarlemmermeer, samen met Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden en Directeur van Mobilis Jan de Waard. De knop zette een shovel in beweging die symbolisch de eerste vracht grondstoffen laadde.

Angeline Kierkels: ““De nieuwe grondstoffenhal in Rijsenhout markeert een belangrijke stap in de grondstoffentransitie om in 2050 volledig circulair te kunnen zijn. Naast het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van medewerkers en het minimaliseren de impact op onze omgeving, optimaliseren we hier logistiek en het behoud van de kwaliteit van grondstofstromen. Samen sneller circulair!“

Jan de Waard prees het bouwteam en de samenwerking daarbinnen: “Doordat dit gebouw vanuit de duurzaamheidsvisie van Meerlanden is ontworpen, was dit een intensief traject met soms pittige discussies tot gevolg. Een mooie samenwerking waarin de mens altijd voorop bleef staan. Bedankt daarvoor!”

Wethouder Sedee, die ook de eerste paal sloeg in 2023 bij de start van de bouw, noemde de hal ‘een juweeltje in afvalland’ en gaf aan de gemeente ook blij is met het resultaat: “Hiermee kunnen we een verdere impuls geven aan de gemeentelijke VANG-doelstellingen om meer afval te scheiden en ook meer afval te recyclen en hergebuiken.”

Goed voor medewerkers, buren en grondstoffen

Met de grote grondstoffenhal, die 90 bij 45 meter is en 14 meter hoog, wil Meerlanden de veiligheid en het welzijn van medewerkers vergroten, de impact op de omgeving een positieve impuls geven en de kwaliteit van de afvalstromen verbeteren, zodat er meer en meer grondstoffen voor nieuwe producten uit gewonnen kunnen worden.

Bij de bouw van de grondstoffenhal heeft duurzaamheid – natuurlijk – een grote rol gespeeld. En dat zit in bijvoorbeeld het opvangen van regenwater voor gebruik in onder andere sanitair. De 700 zonnepanelen en het witte, geïsoleerde dak waarmee er meer elektriciteit wordt opgewekt om het uitbreidende elektrische wagenpark te kunnen opladen. Maar ook in de stevige constructie, die vele jaren moet meegaan en waarin naast Bollenbeton ook hergebruikt beton is toegepast.

Omdat het terrein van Meerlanden in een bebouwde omgeving ligt, wordt de herinrichting van het terrein en met de bouw van de grondstoffenhal met oog voor de buren gedaan. Naast een geavanceerd luchtbehandelingssysteem, worden de met groen begroeide grondwallen uitgebreid en worden extra bomen geplant. Daarnaast wordt met de bekleding van de gevels met duurzaam accoyahout – 50 jaar onderhoudsvrij – en pergola’s waar planten tegenaan groeien voor een natuurlijk aanzicht gezorgd.

Duurzaamheidsvisie

De faciliteit is gebouwd vanuit de duurzaamheidsvisie van Meerlanden. Het terrein in Rijsenhout is al sinds 1960 in gebruik en kent daarmee een lange geschiedenis op gebied van afvalverwerking en -overslag. Sinds Meerlanden in 1997 als verzelfstandigd bedrijf neerstreek op het terrein kwam door de groei van activiteiten, inwoners en gescheiden afvalstromen de logistiek, veiligheid en duurzaamheid onder druk te staan. Vanuit de in 2018 opgezette visie Pro-MeTer zet Meerlanden zet Meerlanden telkens een stap naar een toekomstbestendige inrichting. Met de bouw van de grondstoffenhal als absolute mijlpaal.

Foto: aangeleverd