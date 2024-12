Meer eigen regie in zorg met de Medido

Aalsmeer – Bij Zorggroep Aelsmeer is de eerste Medido met succes geïnstalleerd. Dit slimme apparaat helpt cliënten die thuis wonen om zelfstandig hun medicijnen op tijd en op de juiste manier in te nemen. De Medido is eenvoudig in gebruik en doeltreffend. Zodra het tijd is voor een medicatiemoment, geeft het apparaat een duidelijk geluidssignaal en een zichtbaar signaal. Met één druk op de knop rolt het juiste medicatiezakje eruit. De medicatiezakjes worden door de apotheek geleverd en door een zorgmedewerker in het apparaat geplaatst. Voor cliënten betekent dit niet alleen gemak, maar ook meer regie over hun leven. Het aantal zorgmomenten aan huis kan hierdoor afnemen, wat bijdraagt aan een groter gevoel van zelfstandigheid.

“Dat moet wel lukken”

“Toen ik mevrouw een aantal weken geleden vroeg of zij de Medido medicijndispenser wilde proberen, was zij meteen enthousiast”, vertelt Petra, Verzorgende in de thuiszorg van Zorggroep Aelsmeer. “Wel maakte mevrouw zich zorgen dat zij helemaal niemand meer van de zorg zou zien. Ik stelde haar gerust en legde uit dat wij gewoon blijven komen om de insuline te prikken. Dat was voor haar een grote opluchting.” Nadat de Medido was geïnstalleerd en Petra alles had uitgelegd, zei mevrouw opgewekt: “Nou, dat moet wel lukken!” Ze vindt het bovendien fijn dat ze de zorg altijd kan bellen als er iets niet werkt. “Dankzij de Medido heeft ze weer een stukje eigen regie over haar medicatie teruggekregen”, vervolgt Petra.

Voordelen voor iedereen

Naast de praktische voordelen voor cliënten, zoals meer zelfstandigheid, is er ook goed nieuws over de kosten. De Medido wordt volledig vergoed door de zorgverzekering, waardoor het apparaat toegankelijk is zonder extra financiële lasten. De client kan met de zorgmedewerker in gesprek gaan over de mogelijke inzet van de Medido. Voor zorgverleners biedt de Medido eveneens grote voordelen. Het apparaat bespaart 10 tot 15 minuten per medicatiemoment, waardoor kostbare tijd vrijgemaakt wordt om aan andere cliënten te besteden. Dit is nodig bij het toenemend aantal ouderen wat zorg zal gaan vragen. Zo komt deze innovatie niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de efficiëntie binnen de organisatie ten goede.

Innovatie en trots

“De Medido is een mooie oplossing die bijdraagt aan zelfstandigheid en gemak”, besluit Petra. “Bij Zorggroep Aelsmeer zijn we trots op deze innovatieve stap die technologie en zorg combineert en cliënten meer zelfstandigheid en comfort biedt!”