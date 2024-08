Margreth en Martin Beklimmen Col du Galibier voor CliniClowns

Regio – Na het voltooien van de Nijmeegse Vierdaagse, hebben Margreth en Martin een nieuwe sportieve uitdaging gevonden: het beklimmen van de beruchte Col du Galibier in Frankrijk. Deze loodzware klim van maar liefst 35 kilometer, gelegen in de Franse Alpen, staat bekend als een van de zwaarste etappes in de Tour de France. Maar voor Margreth en Martin gaat het om meer dan alleen de fysieke prestatie; zij beklimmen de berg met een belangrijk doel voor ogen: geld inzamelen voor CliniClowns.

“Na de Vierdaagse zochten we naar een nieuwe uitdaging,” vertelt Margreth. “En wat is er nou mooier dan onze passie voor wandelen te combineren met het steunen van een goed doel?” De keuze voor CliniClowns was voor hen snel gemaakt. “Ons neefje Casper heeft tijdens zijn ziekte veel onvergetelijke momenten beleefd dankzij de CliniClowns,” legt Martin uit. “Ze brachten hem zoveel vreugde in een moeilijke tijd. Dat gunnen we ieder kind.”

Donaties

Margreth en Martin zijn al geruime tijd bezig met het verzamelen van donaties. “We hebben al veel geld ingezameld,” zegt Margreth trots, “maar het is nooit genoeg voor zo’n mooi doel. Elke euro telt, want het werk dat CliniClowns doet, is onbetaalbaar.”

De beklimming van de Col du Galibier staat gepland voor 7 september. Iedereen die Margreth en Martin wil steunen in hun missie, kan doneren via de speciale actiepagina. “We hopen dat we, net als bij de Nijmeegse Vierdaagse, weer op veel steun kunnen rekenen,” aldus Martin. “Samen kunnen we ervoor zorgen dat nog meer zieke kinderen, net als Casper, een lach op hun gezicht krijgen in moeilijke tijden.”

Wilt u ook bijdragen? Scan dan de QR-code hieronder en doneer aan dit prachtige initiatief. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil!

Foto: aangeleverd