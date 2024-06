Man overvaren door boot op Westeinderplassen

Aalsmeer – Op de Westeinderplassen is zondag 23 juni rond vijf uur in de middag een ernstig waterongeval gebeurd. Een man is overvaren door een speedboot.

Het slachtoffer raakte zeer zwaar gewond en is met een bootje naar een jachthaven aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart gebracht. Aldaar kwamen meerdere ambulances, brandweer en een traumateam ter plaatse. Het slachtoffer is door de hulpverleners gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies heeft plaatsgevonden. Meerdere betrokkenen zijn door agenten gehoord. Een 21-jarige man uit Aalsmeer is als verdachte aangehouden. Burgemeester Gido Oude Kotte is ter plaatse geweest om zich te laten informeren over het ongeval.

Fotograaf: VLN Nieuws