Magische intocht Sint en Pieten in Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 16 november komen Sinterklaas en zijn Pieten weer aan in Aalsmeer! Rond 11.00 uur wordt de stoomboot verwacht bij Zorgcentrum Aelsmeer, aan het einde van de Kanaalstraat. Natuurlijk zijn ook dit jaar de danspietjes en Aan-Mekaar-Praat-Piet weer van de partij, maar ook burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Chiemeze Ugoanyanwu zijn er om Sinterklaas en de Pieten te verwelkomen.

Goochel Piet

Misschien heb je het al gezien in één van de video’s op Facebook of Instagram van Sinterklaas in Aalsmeer? De intocht belooft dit jaar extra bijzonder te worden want Goochel Piet heeft het hele jaar geoefend op nieuwe trucs, speciaal voor de kinderen van Aalsmeer. Hij krijgt zelfs hulp van de Aalsmeerse Magic Brothers, die zorgen voor een aantal spectaculaire verrassingen! Na de aankomst bij het Zorgcentrum trekt de feestelijke stoet door naar het Molenplein, waar de magie verder gaat..

En bij magie hoort ook een toverspreuk en die kunnen kinderen in de etalages van de winkels in Aalsmeer Centrum gaan zoeken vanaf donderdag 14 november. Haal het deelnameformuliertje bij Total Copy Service (Zijdstraat 2), Dierenwinkel Discus Van der Zwaard (Zijdstraat 71) of Qnipsels (Stationsweg 4) en ga naar alle letters speuren. Let op: de letters zijn verstopt bij ondernemers aan de Stationsweg, het Raadhuisplein, Marktstraat, Schoolstraat, Dorpsstraat, Zijdstraat en Molenplein. Vul de spreuk in en lever je briefje uiterlijk zaterdag 23 november weer in waar je het gehaald hebt en wie weet word je gebeld en krijg je te horen dat je één van de tien prijswinnaars bent.

Fotoshoot met Sinterklaas

De prijsuitreiking is donderdagmiddag 28 november tussen half 4 en half 5 bij Foto de Boer aan het Molenplein. Daar is dan ook meteen de jaarlijkse fotoshoot met Sinterklaas. Laat gratis een mooie foto maken door fotograaf Patrick Spaander en maak een gezellig praatje met Sinterklaas en de Pieten. Ze vinden het vast leuk als je bijvoorbeeld een mooie tekening meeneemt. En wie weet krijg jij ook nog wel wat lekkers.

Kom je ook?

Volgens betrouwbare bronnen kijken Sinterklaas en zijn Pieten er weer enorm naar uit om alle kinderen (en ouders) van Aalsmeer te ontmoeten. Kom ook aanstaande zaterdag 16 november om 11.00 uur naar de tuin naast het Zorgcentrum Aelsmeer en beleef een magische intocht!

Foto (aangeleverd): Sinterklaas en de Pieten zijn onderweg naar Aalsmeer…