Maarten van der Greft weer wethouder namens Ronde Venen Belang  

De Ronde Venen – In november 2024 heeft wethouder Maarten van der Greft aangegeven als onafhankelijk wethouder verder te gaan. Na een aantal goede gesprekken kan Ronde Venen Belang melden dat wethouder Maarten van der Greft weer de fractie van RVB vertegenwoordigt in het college van burgemeester en wethouders. Van der Greft is blij dat de fractie, na een te gehaast besluit, ervoor openstaat om weer samen te werken.

Maarten van der Greft: ‘Mijn intentie is altijd geweest het beste te doen voor de partij en de hele gemeente. Het plotselinge vertrek van collega wethouder Huib Zevenhuizen heeft iets met mij gedaan. Soms is politiek ook emotie, achteraf ben ik hierin iets te snel gegaan en heb ik een uitglijder gemaakt die ik met de kennis van nu niet had willen maken. Ik begrijp dat dit voor de fractie, het bestuur, maar zeker ook voor de leden een vervelende verrassing is geweest. Dat betreur ik en daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden. Ik had hierin zorgvuldiger moeten handelen. De afgelopen periode hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de fractie. Ik heb er vertrouwen in dat we de samenwerking kunnen verbeteren. Zowel de fractie als ik hebben aangegeven hier gezamenlijk aan te willen werken. Ik ben dan ook blij dat ik weer de partij Ronde Venen Belang kan en mag vertegenwoordigen in het college.’

Positief

RVB fractievoorzitter Erik de Haan: ‘Het is positief dat Maarten zich weer als Ronde Venen Belang wethouder inzet in het college. We hebben gesprekken gevoerd en doen dat nog steeds om samenwerking te verbeteren en dit ook in praktijk te brengen. Daar hebben we vertrouwen in. Tevens wil de fractie van Ronde Venen Belang nog steeds het college naast Maarten van der Greft aanvullen met een tweede wethouder, om zo het totaal weer op vier wethouders te brengen. Om de goede samenwerking te behouden wordt de nieuwe kandidaat wethouder afgestemd met coalitiegenoten VVD en D66. Dit proces loopt nu.’

