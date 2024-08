Maandagochtend 26 augustus weer Repair Café

Vinkeveen – Maandagochtend 26 augustus a.s. is er in Sociaal Cultureel Centrum de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen van 09.30 tot 12.00 uur weer het Repair Café. Veel apparaten, kleding en andere gebruiksvoorwerpen verdienen een 2e leven. Zijn ze kapot, het Repair Café probeert ze weer te repareren. Hergebruik is beter voor een duurzame toekomst en voor de circulaire economie. Bij het Repair Café van Tympaan De Baat zijn vrijwilligers aanwezig die uw kapotte spullen of kleding gratis voor u repareren en weer een nieuw leven geven. Bij het Repair Café kunt u terecht voor allerlei reparaties bij kleding, (kleine) elektrische apparaten, computerapparatuur, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk nog graag gerepareerd zou willen hebben. Kom maandagochtend 26 augustus a.s. in de Boei ook eens proberen, de koffie staat klaar. Verder zijn de Repair Cafés in Vinkeveen ook op maandagochtend 16 september, 21 oktober en 18 november a.s.

