Lezing Lotte van der Stap (DRV) over mantelzorg

De Ronde Venen – Op dinsdag 10 september a.s. geeft Lotte van der Stap, ouderenarts en commissielid van de Seniorenpartij DRV, na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de Seniorenpartij een lezing over Mantelzorg.

Mantelzorger zijn is een grote belasting voor iedereen die hiermee in aanraking komt. Het betekent vaak, dat je eigen leven een totaal andere vorm gaat krijgen. Je bent in z’n geheel of voor een gedeelte verantwoordelijk voor de verzorging van een familielid, een vriend(in), kennis of buurman/vrouw. Dat betekent dat je eigen leven op zijn/haar kop staat en dat er veel zaken geregeld moeten worden. Lotte zal een aantal punten die met het mantelzorg te maken hebben bespreken. Zij zal ondermeer bespreken wat mantelzorg nu precies inhoudt, de effecten op het leven van de mantelzorger, maar ook over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning. Tenslotte zal ze ingaan op de toekomst van de mantelzorg.

Iedereen is van harte welkom bij deze lezing, die gratis toegankelijk is en start om 20.00 uur in De Willisstee in Wilnis. Graag vooraf aanmelden i.v.m. de ruimte die gereserveerd moet worden: info@seniorenpartijdrv.nl of seniorenpartijdrv@ziggo.nl.

Foto is aangeleverd.