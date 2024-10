Lezing over architect Berghoef door Reint Baarda

Aalsmeer – Over de bekende Aalsmeerse architect J.F. Berghoef is het nodige gepubliceerd, maar nooit maakte iemand zoveel foto’s van Berghoefs panden en complexen als Reint Baarda. De Aalsmeerder legde het vast in een luxe boekwerk en exposeert geregeld met zijn afbeeldingen. Vrijdag 25 oktober geeft hij in de Historische Tuin een lezing over zijn project. Veertien jaar geleden kwam Reint Baarda voor het eerst bewust in aanraking met het werk van architect Berghoef. Toen hij probeerde wat meer over hem te leren, ontdekte hij dat een van Berghoef’s grootste projecten de wijk Sloterhof in Slotervaart was, vlakbij het ouderlijk huis van Reint. Zijn fascinatie nam alleen maar toe en hij reisde het hele land door op zoek naar Berghoef’s panden, waarvan hij duizenden foto’s maakte.

Het resultaat is te zien in ‘De Kleine Berghoef’, een uniek en luxe uitgevoerd boek dat Reint als ware liefhebber heeft samengesteld. Hij pretendeert met het boek geen compleetheid, maar hij heeft zijn best gedaan. Vrijdag 25 oktober neemt hij u graag mee in zijn ‘Berghoef Avonturen’ door middel van een virtuele tocht langs de vele panden en complexen die overal in Nederland, maar vooral in Aalsmeer, te vinden zijn. De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de veilingzaal van de Historische Tuin. Het is tevens de aftrap van het Weekend van het Aalsmeerse Boek, georganiseerd door de Stichting Historisch Aalsmeer. Tickets voor de lezing zijn te reserveren via de website van het museum. Hier ook informatie over de andere activiteiten die dit weekend plaatsvinden. Zie https://www.historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/agenda/.

Foto’s: Reint Baarda