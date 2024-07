Leuke anekdotes tijdens dorpswandeling

Aalsmeer – De demonstratie van de imker ging afgelopen zondag bij de Historische Tuin wegens omstandigheden niet door, maar de twee activiteiten op zaterdag wel en hiervoor was de animo goed. Met een groep van zo’n tien personen ging ‘meester’ Jan van Veen, na een korte introductie in de Tuin, op pad voor een wandeling door het centrum. Jan is een boeiende verteller en trakteerde ook deze keer op leuke en interessante anekdotes over de vele monumenten en mooie plekjes die het dorp rijk is.

Om enkele monumenten te noemen: De Dorpskerk met haar speciale windwijzer, de nog altijd werkzame korenmolen De Leeuw (open op dinsdag en zaterdag) en de Doopsgezinde kerk met de prachtige tuin waar bijen en vlinders het prima naar hun zin hebben. Na de dorpswandeling was er de mogelijk om deel te nemen aan de veiling en bloemen en planten te kopen via de originele, uit Bloemenlust afkomstige, veilingklok.

De Historische Tuin bezoeken zonder extra activiteiten is overigens ook echt de moeite waard. Er is een vaste expositie over de tuinbouw van Aalsmeer, momenteel een expositie over insecten en niet te vergeten prachtig bloeiende planten in de kassen en op het land, waaronder zo’n 200 soorten Hortensia’s. De Historische Tuin is bereikbaar via de Nico Borgman ophaalbrug op het Praamplein. Iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl