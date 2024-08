Let op: Rondtrekkende bendes actief!

Amstelland – Afgelopen weken zijn rondtrekkende bendes gesignaleerd in de regio rond de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. In Amstelveen en Ouder-Amstel heeft de politie meldingen gekregen van inwoners die het slachtoffer zijn geworden van deze internationale criminelen. In dit geval gaat het om Ierse bendeleden die bij mensen aanbellen en zich voordoen als klusjesman of hovenier. Na afloop worden grote bedragen gevraagd voor de gedane arbeid. In ieder geval vele malen hoger dan de afgesproken vergoeding.

Maar de criminelen maken zich ook schuldig aan insluiping, zakkenrollerij, winkeldiefstal, inbraak en het stelen van metaal, auto’s en onderdelen daarvan. De bendes verblijven vaak kort in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. De opdrachtgever opereert meestal vanuit het buitenland. Hun criminele activiteiten hebben vaak een grote impact op hun slachtoffers. Mensen voelen zich vaak niet veilig meer in hun huis of op de zaak.

Wees op uw hoede voor onbekende personen, open niet zomaar de deur en laat hen geen klusjes doen. Sluit uw huis goed af als u weggaat. Ziet u iets verdachts? Bel direct de politie via 0900-8844.