Let op: Auto-inbrekers actief in Aalsmeer

Aalsmeer – De laatste tijd is er een toename van inbraken in auto’s in Aalsmeer. Onder andere op het Surfeiland hebben dieven toegeslagen. Geef inbrekers geen kans en laat geen waardevolle spullen zoals laptops, mobiele telefoons en tassen achter in de auto, ook niet in het dasboardkastje of in de kofferbak.

Laat het dashboardkastje eventueel open staan om te laten zien dat er geen spullen van waarde in zitten. Doe de auto altijd op slot, deuren en ramen, en parkeer als dit mogelijk is de auto op een goed verlichte plek, bij voorkeur in het zicht van omliggende woningen.

Vreemde of verdachte situaties kunnen, graag zelfs, gemeld worden via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel de politie via 0800-8844 (bij spoed 112). Op de website van de politie (politie.nl) meer informatie en tips om inbraken te voorkomen.