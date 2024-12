Legmeervogels en Argon ‘vergeten’ te scoren

Regio – Argon is er in de uitwedstrijd in Uithoorn tegen Legmeervogels niet in geslaagd om de bal tegen het net te krijgen, ook de thuisploeg die bijna de gehele eerste drie kwartier op de Argon helft verbleef deed zichzelf tekort door de vele mogelijkheden keurig te verkwanselen. De tweede helft werd het pas een echte derby met vooral in de laatste minuten twee 100% kansen voor beide ploegen.

Flipperkastvoetbal

De eerste helft had vooral Argon het moeilijk, de bal in de ploeg houden en het simpel overspelen naar de dezelfde kleur was een te moeilijke opgave. Al na zes minuten waren de bedoelingen van de Vogels duidelijk, proberen zo snel mogelijk te scoren maar de eerste poging ging rakelings voorlangs en ondanks een duidelijk veldoverwicht was de afwerking van de thuisploeg slordig te noemen. Argon produceerde alleen een paar vangballen en daar werd doelman Darrin de Meza ook niet echt warm van. Alleen een voorzet van Jordy Zwaneveld leek nog iets op een doelpoging, echter De Meza haalde de bal uit de hoek. Een vrije trap van Justin Schouten werd ook een gemakkelijke prooi voor de sluitpost. Aan de andere kant kregen de Vogels veel mogelijkheden maar de afwerking was dramatisch waardoor Argon toch enigszins opgelucht kon gaan rusten.

Echte wedstrijd

De tweede helft was aanzienlijk meer een wedstrijd, Argoncoach Jeroen de Zwaan bracht twee wissels in: Tim Waning en Tygo Limburg namen de plaats in van Oliekan en Sno. Argon kreeg nu iets meer grip op de wedstrijd en kreeg kansjes, een poging van Sven Beek ging over de kruising en Tygo Limburg zag zijn poging achter gaan. De kansen van de Vogels bleven nu beperkt, enkele schoten werden tot hoekschop verwerkt of gingen naast. Met nog een half uur te gaan werd Bas Boelhouwer ingezet, hij verving Sven Beek. Daarna zagen we eerste mogelijkheid voor spits Quint Piris die hard afdrukte maar keeper Darrin de Meza kon de bal grabbelend over de achterlijn werken. In de slotfase moest Tim Waning (geblesseerd) vervangen worden door Jeroen Houwing. Scheidsrechter Gert van den Broek trok nog vier minuten extra tijd bij en daarin kregen beide teams een echte mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen, invaller Derk Streefkerk van de Vogels had alleen voor de doelman de hoek voor het uitzoeken maar Saverio Zondag haalde de bal uit de gekozen hoek. Aan de andere kant zagen we nog een actie van Quint Piris maar richting doel werd hij net op tijd door zijn twee bewakers gehinderd waardoor het schot alleen een hoekschop opleverde. Een doelpuntloze wedstrijd waarin Argon eigenlijk het meest tevreden mee kon zijn.

Foto: Hans van Gelderen