Lars en Gilbert winnen dartfinale bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Het Blind Koppel Toernooi bij de Poel’s Eye werd gewonnen door Elmedin Jakub met Tim van de Poel, zij wonnen de finale van Danny van de Plas met Huib Gootjes. De finale van de verliezerronde ging tussen Jan van Zanten met Maarten van Amsterdam en Lars Zuiderduin met Gilbert van Eijk. Jan van Zanten won in het verleden al eens de verliezersronde, Gilbert zelfs twee keer. Maarten bereikte daarentegen twee jaar geleden nog de finale van de winnaarsronde. Maarten en Jan kregen nu echter een beker voor de tweede plaats, want Lars en Gilbert wonnen deze avond de finale. Voor Gilbert was het dus zijn derde titel ooit. Als klapstuk had Gilbert met een finish van 98 ook nog eens de hoogste uitgooi van de avond.

Vrijdag speelavond

Vrijdag 28 oktober is de volgende dartavond in de Proosdijhal Kudelstaart. De Poel’s Eye is laagdrempelig voor zowel dames als heren. Dankzij het vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: De winnaars van de verliezersronde: Lars en Gilbert en Maarten en Jan.