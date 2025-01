Lange rij voor ritjes in de brandweerwagens

Aalsmeer – De brandweerwagens en al het andere materieel waren vrijdag 10 januari uit de kazerne gehaald en gestald op het buitenterrein aan de Zwarteweg. En dit was niet voor de jaarlijkse schoonmaakbeurt, maar voor de actie die de Brandweer van Aalsmeer organiseerde voor de grote en kleine jeugd.

Tijdens de kerstbomeninzameling van de gemeente en Meerlanden hadden brandweerlieden lootjes uitgedeeld en hier waren leuke prijzen mee te winnen. De kinderen en andere belangstellenden werden uitgenodigd om vrijdagavond naar de kazerne te komen waar de uitslag van de loterij bekend gemaakt werd. Bovendien werden ritjes in de brandweerwagens door Aalsmeer aangeboden en was buiten een vuurtje gemaakt waar men zich kon opwarmen met een lekkere kop warme chocolademelk.

Loterij

Voor de actie van de Brandweer was veel belangstelling. Het was vol in de kazerne waar vol spanning werd gewacht op de uitslag van de loterij. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Gido Oude Kotte. Zichtbaar blij was de winnaar van de toepasselijke hoofdprijs, een Lego brandweerwagen. Maar eigenlijk was er voor alle kinderen een onvergetelijke prijs: Het ritje in de brandweerwagen, spannend, leuk en indrukwekkend. Begrijpelijk dat er een lange rij stond voor deze activiteit. Met een grote glimlach werd ingestapt en na een rondje weer vrolijk uitgestapt.

Een hele leuke actie waar menig kind vast nog trots over gaat vertellen. En de Brandweer? Het vrijwillige korps hoopt door deze belangstelling meer collega’s te krijgen. Op maandag komen de heren en dames bijeen in de kazerne aan de Zwarteweg voor de wekelijkse oefenavond en wie interesse heeft is welkom.

Foto’s: www.kicksfotos.nl