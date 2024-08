Laatste weekend ‘Ukraine Contrast’ in Oude Raadhuis

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis van KCA in de Dorpsstraat is nog tot en met aanstaande zondag 18 augustus de indrukwekkende fototentoonstelling te zien over Oekraïne. Ukraine Contrast toont foto’s van verschillende fotografen, die de kijkers een indruk geven in het leven van de inwoners in het door de oorlog geteisterde land.

Deze week is initiatiefnemer van de expositie, Frank Klaassen, in Oekraïne, onder andere om te kijken hoe het staat met het land en om een aantal fotografen van de tentoonstelling te bezoeken. Onder andere is hij bij het graf van Ruslan Borovyk geweest. Frank heeft samen met de vrouw en de twee dochtertjes van Ruslan bloemen gelegd bij het graf van deze fotograaf waarvan beelden te zien zijn in de expositieruimte in de Dorpsstraat 9 in het Centrum. De tentoonstelling gaan bekijken kan nog deze vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus, alle dagen van 14.00 tot 17.00 uur. Enkele foto’s zijn ook te koop en de opbrengst gaat naar een stichting in Oekraïne die zich inzet voor kinderen met kanker.

65 Jaar Fotogroep Aalsmeer

Na dit weekend wordt ruimte gemaakt voor een expositie van een heel ander kaliber. De Fotogroep Aalsmeer viert haar 65-jarig jubileum met een speciale expositie! In deze unieke tentoonstelling, vanaf 31 augustus, in het Oude Raadhuis van KCA presenteert de fotogroep een selectie van de mooiste en meest indrukwekkende foto’s van haar leden uit het seizoen 2023-2024.

Foto: www.kicksfotos.nl