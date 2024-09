Kunstploeg doet ‘Ansichten met liefde’ op de post

Aalsmeer – Samen met kunst- en cultuurwethouder Willem Kikkert is de eerste ‘Ansicht met liefde’ kaart op de bus gedaan. Plaats van handeling was de postbus halverwege de Uiterweg. Met het posten van deze kaart startte de derde fase van dit Kunstploeg-project dat speciaal voor de Kunstroute is bedacht.

Community kunstwerk

In totaal zijn er tijdens de Kunstroute 300 ansichten geschreven waarvan een kleine veertig aan mensen die zijn overleden. De Kunstploeg heeft deze kaarten hemelpost genoemd. Het project is onder meer mogelijk gemaakt doordat er diverse basisscholen aan hebben meegedaan. Ook de ouderen van Irene en het Kloosterhof lieten zich niet onbetuigd. Gedurende het weekend zijn er veel kaarten in allerlei talen bijgeschreven aan familie en vrienden over de hele wereld. Dit mooie project is niet alleen mogelijk gemaakt door de deelnemers, maar ook door steun van de gemeente. Ook met dit project wist de Kunstploeg de individuele bijdragen samen te smeden tot één groot community kunstwerk.

Kaarten de wereld in

Alle ansichten zijn tijdens de Kunstroute als een wolk met lieve boodschappen tentoongesteld in de oude boomgaard van De Kunstploeg. Een community kunstwerk met een duidelijke Kunstploeg signatuur. Door de kaarten nu ook daadwerkelijk te versturen komt de Kunstploeg de afspraak na dat elke kaart bezorgd wordt, te beginnen met de regio. Daarnaast gaan er kaarten de wereld in naar bijvoorbeeld Finland, Turkije, Japan en China. Met het versturen van de eerste kaart door de wethouder in de postbus aan de Uiterweg bij de oude Uiterwegschool is de volgende stap gezet. Wat de hemelpost betreft is de Kunstploeg in overleg met diverse organisaties om ook deze ansichten met respect op plaats van bestemming te krijgen.

Foto’s: De Kunstploeg (aangeleverd)