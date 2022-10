Korfbal: Worstelend VZOD na rust toch verslagen

Kudelstaart – Het korfbalteam van trainer/coach Joe Rijpkema vertrok afgelopen zaterdag naar Wijk bij Duurstede voor de uitwedstrijd tegen koploper Viking. VZOD begon sterk met Josine Verburg die een acrobatische doorloopbal scoorde: 1-0. De tweede treffer viel helaas niet, wel aan de andere kant: 1-1. Het tweede aanvalsvak viel vooral op door plaatsfouten wat dus veelal resulteerde in nul schotsaanvallen. Viking gaf in die fase een lesje weg in efficiency en liep ondanks weinig kansen maar hoog rendement weg naar 3-1. VZOD/Fiqas toonde echter veerkracht en repareerde in korte tijd de achterstand, via afstandsschoten van Thomas van der Zwaard, Laura Viet en tweemaal de sterk spelende Ruben Maat, in een voorsprong van 3-5. Na de aansluitingstreffer van Viking was het Vincent Algra die de Kudelstaarters op 4-6 bracht. Een slordige pass in de verdediging werd onderschept en gelijk afgestraft zodat de beide teams met een 5-6 ruststand de kleedkamers opzochten.

De tweede helft was het Viking die als eerste scoorde: 6-6. De teams bleven aan elkaar gewaagd en scoorden beurteling tot 8-8. Daarna kreeg vooral één aanvaller het bij Viking, dat niet voor niets het meest scorende team is in de poule, op zijn heupen en mede hierdoor werd er een gat geslagen naar 11-8. Na 13-10 brachten Tessa Kunst en Van der Zwaard VZOD weer helemaal terug in de wedstrijd: 13-12. Bij VZOD ging het allemaal niet vanzelf en het team moest alle zeilen bijzetten voor een goed resultaat. Vier minuten later was het echter alweer 15-12. De wedstrijd liep inmiddels richting het einde en gezien het spelbeeld zou het een klein wonder zijn als er in dit verschil nog verandering zou komen. VZOD bleek het tij niet meer te kunnen keren en via 16-13 eindigde de wedstrijd uiteindelijk bij 17-14.

Er strijden nu inmiddels zes ploegen die als een harmonica in elkaar zijn geschoven om de promotieplaatsen en het lukt de Kudelstaarters vooralsnog niet om tegen de concurrenten met de winst te gaan strijken. Hopelijk komt aanstaande zaterdag (29 oktober) thuis aan de Wim Kandreef om 15.30 uur tegen Sporting Badhoevedorp de vorm weer terug om zo met een goed gevoel de zaal in te gaan.