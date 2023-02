Korfbal: VZOD B2 wint dankzij goed teamwerk

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag speelden de korfballers van VZOD/BIM B2 in Leiden tegen KZ Danaïden. Een toch wel lastige tegenstander als je niet volop geconcentreerd bent. En dat laatste waren de Kudelstaarters zeker wel, want al rap stonden zij door een doorloopbal van Sven en een afstandsschot van Bastiaan met 0-2 voor. Door VZOD werd in de aanval actief gezocht naar de juiste kansen. Zo scoorde Kim van afstand en was het Bastiaan die van dichtbij raak schoot: 1-4. Punt voor punt werd gespeeld en in de verdediging met Noëlla en Lotte lag de focus er vol op. Jurre had een grote tegenstander en kwam desondanks toch een aantal keer mooi tot schot. Voor de rust wist Sven nog een keer te scoren en zo werd de kleedkamer opgezocht met een 1-5 ruststand.

De belangrijke eerste goal naar rust na werd al binnen acht seconden gemaakt door Jasper, een mooie snelle doorloopbal: 1-6. Er werd keihard gewerkt voor en met elkaar en konden Sven en Bas er een paar scoren: 2-8. Opnieuw een doorloopbal van Jasper, nu van ver, betekende de 3-9. Na ook een doorloopbal van Sven deed KZ Danaïden nog een duit in het zakje: 4-10. Een bovenhandse doorloopbal van Nikita betekende de 4-11 en na een tegengoal was het Bastiaan die van afstand de laatste treffer voor de Kudelstaarters maakte zodat de eindstand in deze voortreffelijke teamprestatie werd bepaald op 6-12.