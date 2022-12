Korfbal: VZOD A1 kampioen!

Kudelstaart – Na de zomerstop startte de A1 van korfbalvereniging VZOD met maar liefst zes nieuwe spelers die uit de B doorgekomen waren en twee nieuwe coaches. Even wennen aan elkaar, maar het was leuk om te zien hoe snel ze al als één team speelden en elkaar geholpen hebben om beter te worden. Er werden veel wedstrijden gewonnen, wat resulteerde in een gedeelde eerste plek. Het was dus belangrijk om de laatste wedstrijd ook te winnen, om zo kampioen te worden! Met een hele spannende, maar goede wedstrijd werden de punten in Kudelstaart gehouden en werd VZOD A1 tot kampioen gekroond! Dit mocht gevierd worden met een etentje bij Christiani in Aalsmeer! Op dinsdag 22 november werden de kampioenen ontvangen bij een feestelijke tafel met ballonnen en getrakteerd op heerlijk eten. Volgend seizoen gaat de A1 opnieuw strijden voor de hoogste eer!