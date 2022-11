Korfbal: VZOD 1 geeft visitekaartje af

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag speelde VZOD 1 haar eerste wedstrijd in de zaalcompetitie. DWS in Barneveld was de tegenstander en de Kudelstaartse korfballers hebben direct hun visitekaartje afgegeven. VZOD trok direct het initiatief naar zich toe, in de rust was de stand al 5-9. Na een uur spelen werd de eindstand op 15-19 bepaald. Uitblinkers waren Vincent Algra en Joelle Heil, die samen de helft van de doelpunten voor hun rekening namen.

Komende zaterdag 3 december treedt het vlaggeschip van VZOD aan in de ‘eigen’ Proosdijhal om 16.20 uur. Het Bilthovense Nova is dan de tegenstander. Publiek is van harte welkom.

Eigen foto korfbalvereniging: Team VZOD 1.