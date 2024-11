Koopjes en muziek op Wintermarkt in Centrum

Aalsmeer – Zaterdag 7 december wordt er als vanouds weer een Wintermarkt georganiseerd in het Centrum van Aalsmeer. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers genieten van gezelligheid in de Zijdstraat en op het Molenplein. Met onder andere leuke kraampjes, muziek en uiteraard veel voordelige koopjes. Veel winkeliers doen iets extra’s en er is uiteraard ook eten en drinken, want ook verschillende horecazaken staan op de markt met lekkers. Op het Molenplein en in de Zijdstraat worden winterse drankjes geserveerd, waaronder uiteraard warme chocolademelk en glühwein. Maar ook poffertjes van Korenmolen De Leeuw zullen verkrijgbaar zijn, evenals snert, beenham, patat, broodjes worst en meer.

Kerststukjes maken

Kinderen kunnen gratis een kerststukje komen maken in de verwarmde tent onder begeleiding van de meiden van het Aalsmeer Centrum promotieteam om cadeau te doen of om lekker zelf te houden. Het Kerstmannenorkest loopt weer door de straten met vrolijke liedjes en er komt nog veel meer. Extra leuk is het dat dit jaar de Kerstmarkt van de Lionsclub Ophelia Aalsmeer in de Historische Tuin gelijk is, dus veel gezelligheid in het Centrum van Aalsmeer.

Kraam of ruimte huren

Er is nog wat ruimte voor kramen of grondplekken. Interesse in het huren van kraam of een optreden geven op het Molenplein met koor, dansschool, muziekgroep of alleen? Stuur dan een mailtje naar organisator Richard Piller: marktpillie@gmail.com voor de mogelijkheden. Of bel met 06-39707735.

Foto: Kerstmannenorkest komt de Wintermarkt opvrolijken. Foto: aangeleverd