Onderscheiding voor Cora Jonkers uit Vinkeveen 

Vinkeveen – Cora Jonkers-Schuitema heeft dinsdag 5 november een koninklijke onderscheiding ontvangen. De Vinkeveense is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, met name voor haar vrijwilligerswerk op het gebied van klinische voeding. Zij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Maarten Divendal tijdens een symposium over darmfalen in het Amsterdam UMC.

Cora Jonkers (1958) werkt als diëtist in het expertisecentrum voor darmfalen in het Amsterdam UMC. Zij zet zich al haar hele werkzame leven in voor het begeleiden van kinderen en volwassenen die niet op normale wijze kunnen eten en kunstmatig gevoed moeten worden. Dit gebeurt door voeding direct via een ader in de bloedbaan te brengen. Al ruim 22 jaar is zij een zeer actief vrijwilliger van een speciale belangengroep over parenterale voeding, voeding die via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan wordt gebracht. Zij heeft daarbij in grote mate bijgedragen aan verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd en richtlijnen die zijn ontwikkeld om deze voeding te kunnen toedienen. Cora Jonkers organiseerde dat patiënten getraind werden in het zelf bereiden en toedienen van voeding via een infuus. Patiënten kregen daarmee in grote mate hun zelfstandigheid terug, konden weer op vakantie en meedraaien in hun gezin.

Cement tussen de samenwerkingsverbanden

Cora Jonkers heeft zich als diëtiste altijd ingezet voor een multidisciplinaire benadering van patiënten met darmfalen. Ze was het cement tussen de samenwerkingsverbanden die tot stand kwamen en teams die werden gevormd. Zowel nationaal als internationaal kun je niet om haar heen als er over klinische voeding wordt gepraat.

De Vinkeveense stond onder andere aan de wieg van de stichting Darmfalen Nederland, waarvan ze ook bestuurslid en secretaris is geweest, en was de drijvende kracht binnen het bestuur van de Nederlandse Klinische Voedingsvereniging (NESPEN). Zij is een zeer betrokken persoon die buiten haar werktijden en naast haar inzet als vrijwilliger de moeite neemt om vragen en mails van patiënten te beantwoorden. Daarbij zet ze zich niet alleen in om vragen op haar eigen vakgebied te beantwoorden. Zij is voor patiënten ook een vraagbaak en vast contact voor allerlei andere zaken waar patiënten tegenaan lopen.

Johannes Hospitium en golfclub

Sinds 2016 is Cora Jonkers als bestuurslid verbonden aan de stichting Vrienden van het Johannes Hospitium is Wilnis. Sinds 2020 is zij voorzitter van de stichting. Ook in die functie heeft zij zich laten kennen als iemand die zeer betrokken is bij het werk. Binnen de stichting is zij de grote aanjager van projecten en bij het zoeken naar mogelijkheden om het doel van de stichting te bereiken. Haar leidraad daarbij is het welzijn van de bewoners en met oog voor de inzet van vrijwilligers. Ook verricht zij al vele tientallen jaren vrijwilligerswerk bij golfclub Veldzijde in Wilnis. Zij was onder andere voorzitter van verschillende commissies en werd in 2004 benoemd tot supercaddy, een speciale prijs voor de vrijwilliger van het jaar.

Fotobijschrift: Cora Jonkers en burgemeester Maarten Divendal