K(l)eur aan Hortensia’s in Historische Tuin

Aalsmeer – In de Historische Tuin is afgelopen vrijdag 11 oktober ‘Kleur en Classics’ geopend. Het is het jaar van de hortensia en tijdens deze tentoonstelling wordt de snijhortensia in het zonnetje gezet en dit doet het museum samen met tientallen kwekerijen en veredelaars. Er staan totaal zo’n honderd vazen met hortensia’s in vele kleuren. De presentatie is in verschillende binnenruimtes van de Historische Tuin, onder andere in de veilingzaal, en kan bekeken worden tot minimaal 20 oktober (afhankelijk van de houdbaarheid van de bloemen). Een bezoek aan ‘Kleur en Classics’ is mogelijk met een regulier entreekaartje à 6,50 euro. De Historische Tuin is bereikbaar via het Praamplein in het Centrum.

Workshops

Op woensdag 23 oktober staat de volgende hortensia-activiteit op het programma. Arrangeur Femke Lek geeft deze dag twee keer een workshop hortensiakrans maken, van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Vooraf inschrijven is wel een vereiste en kan via de agenda op de website van de Historische Tuin (www.historischetuinaalsmeer.nl).

Foto’s: www.kicksfotos.nl