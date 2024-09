Kleine grote helden voor een schonere planeet

Mijdrecht – Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2024 was het weer World Cleanup Day! Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven we samen met ruim 190 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Allerlei initiatieven worden georganiseerd door jong en oud en zijn gericht op fysieke opruimacties en op het vergroten van het bewustzijn, met als doel meer mensen te betrekken om een schonere planeet te krijgen. Vrijwilligers kunnen hun steentje bijdragen door lokale opruimacties in hun stad of buurt te organiseren of zich hierbij aan te sluiten.

World Cleanup Day brengt mensen samen en stimuleert een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor de omgeving. Ook in De Ronde Venen is hier weer gehoor aan gegeven. Zo was er in Vinkeveen een opruimactie om met bootjes en kano’s om het water schoon te maken en op diverse andere plaatsen in de gemeente waren activiteiten georganiseerd.

Op de Industrieweg kwamen we een groep tegen die de bermen aldaar van zwerfafval aan het ontdoen waren. Ouders gaven het goede voorbeeld en jongeren deden met veel plezier mee om de boel schoon te maken. Dat is natuurlijk mooi dat ook kinderen meedoen, want het gaat om bewustwording en hun eigen toekomst! Wat ons betreft zijn dit de grote kleine helden voor een schonere planeet. Voor de foto deden de volwassenen dan ook graag een stapje terug en mochten de jonge helden in de schijnwerpers staan. En niet alleen op deze dag moeten we bewust zijn, maar elke dag zorgen dat we onze planeet niet vervuilen. Niet vervuilen is nog beter dan opschonen!

Eigen foto.