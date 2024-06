Kinderkledingruilbeurs Vinkeveen

De Ronde Venen – KrijgdeKleertjes Vinkeveen organiseert maandagavond 1 juli weer een ruilbeurs voor kinderkleding! Iedereen is welkom om te komen ruilen in het ontmoetingscentrum van kerk de Morgenster, Herenweg 253 van 19.30 tot 21.00 uur. De beurs is opgericht om het iedereen gemakkelijk te maken op een duurzame manier met kinderkleding om te gaan. Daarnaast is het financieel aantrekkelijk. Met inmiddels zo’n 30 tot 40 bezoekers per avond blijven we de voorraden steeds vernieuwen. Hoe werkt het precies? Neem de kleding die je kind niet meer past gesorteerd op maat mee. Wees alsjeblieft kritisch. We vragen dat je de kleding schoon, vlekkeloos en in goede staat meeneemt. We willen er een ander tenslotte weer blij mee maken. Schoeisel zoals gympen, waterschoenen, laarzen etc. kunnen ook worden geruild. Beddengoed nemen we niet aan. De hoeveelheid die je inlevert, mag je ook mee naar huis nemen (tot maximaal 1 bigshopper, inleveren mag meer). Vrijwilligers zullen de kleding controleren. En ben je meer dan 20 weken zwanger? Kom bij ons dan zonder iets te ruilen lekker wat uitzoeken in de allerkleinste maatjes. Het is vaak nog als nieuw. Lijkt het je leuk af en toe mee te helpen als vrijwilliger? Mail dan naar kdkvinkeveen@gmail.com of meldt je op de ruilavond.

Foto: aangeleverd