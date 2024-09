Kinderburgemeester Myrthe reikt anti-pest poster uit op Windroos

De Ronde Venen – Deze week start de week tegen het pesten. Deze week dragen veel scholen een stevige boodschap uit: pesten accepteren we niet. Myrthe van Oostrom, kinderburgemeester van De Ronde Venen heeft een speciale poster ontworpen die alle scholen in De Ronde Venen hebben ontvangen. Myrthe vertelt zelf: “De slang bestaat uit drie delen: pesten aanpakken, pesten voorkomen en tip als je gepest wordt.” Als iedereen nu stopt met pesten, dan verdwijnt pestgedrag voorgoed! Pesten willen we voorkomen, dat kun je doen door zelf het goede voorbeeld te geven. “En de laatste is een heel belangrijke tip: als je gepest wordt, zoek iemand die je kan vertrouwen, zoals bijvoorbeeld je ouders of de juf of meester.”

Myrthe mocht de eerste poster uitreiken aan Irma van Eeken, directeur van Daltonschool de Windroos in bijzijn van haar eigen klasgenoten. Irma is erg trots op Myrthe: “Myrthe heeft in haar rol als kinderburgemeester een stevig statement neergezet. Pesten moet stoppen, en dat kunnen we alleen als iedereen daaraan meewerkt. In de klassen is de poster een fijn hulpmiddel om oer pestgedrag te praten, en hoe we dit kunnen voorkomen. “Niet alleen in de Week tegen het pesten, maar het hele schooljaar door!”

Foto gemeente De Ronde Venen