Keuze uit zeven partijen tijdens verkiezingen

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 22 en vrijdag 23 februari zijn bij diverse toegangswegen naar Aalsmeer de grote verkiezingsborden geplaatst. Hierop de affiches van de zeven partijen die graag de inwoners willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en het college. En dat zijn er meer dan vier jaar geleden. PACT, het samenwerkingsverband tussen D66, PvdA en GroenLinks, is opgeheven en elke partij gaat nu afzonderlijk deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart.

Naast deze drie partijen nemen, als vanouds, ook het CDA en de VVD deel aan de lokale verkiezingen, evenals HAC, waarvan deelname lange tijd onzeker was. Aalsmeerse Belangen doet voor het eerst sinds jaren niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe ‘tegenhanger’ hiervan is Absoluut Aalsmeer met hierin enkele bekende AB-raadsleden.

Groot aantal ervaren politici

Op lijst 1 het CDA met lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn (de enige partij die deze voorman, nu wethouder, met portret op het affiche heeft gezet). Op lijst 2 de VVD met lijsttrekker Robert van Rijn (de huidige fractievoorzitter). Op lijst 3 HAC met lijsttrekker Bram Heijstek (raadslid). Op lijst 4 D66 met de enige vrouwelijke lijsttrekker, Wilma Alink-Scheltema (raadslid). Op lijst 5 Absoluut Aalsmeer met lijsttrekker Dick Kuin (raadslid). Op lijst 6 het PvdA met lijsttrekker Jelle Buisma en op lijst 7 Groen Links met lijsttrekker Ronald Fransen (raadslid). Aan de verkiezingen neemt een groot aantal ervaren politici deel. Zes van de totaal zeven lijsttrekkers laten hun stem nu reeds horen in de gemeenteraad.

Keuze via stemhulp

De komende weken gaat er natuurlijk flink campagne gevoerd worden. Het gaat spannend worden wie uiteindelijk de komende vier jaar in de gemeenteraad mag gaan zitten en wie als wethouders naast waarnemend burgemeester Jeroen Nobel mogen gaan zitten. Weet u al op welke partij u gaat stemmen, welke thema’s er spelen in Aalsmeer en hoe de politieke partijen daarover denken?

Om hierbij de inwoners te helpen heeft de gemeente een stemhulp laten maken. Ga naar aalsmeer.mijnstem.nl en kijk welke partij het beste bij uw/jouw ideeën past. MijnStem is ook te vinden via www.aalsmeer.nl. Meer informatie is natuurlijk ook te vinden op de websites van de zeven partijen.