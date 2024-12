Kerstmarkt Lions Ophelia in Historische Tuin

Aalsmeer – Vrijdag 6 en zaterdag 7 december organiseert Lionsclub Ophelia weer een gezellige overdekte kerstmarkt in de Historische Tuin. In de vele kramen worden kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen, bloemen, planten en vele andere bijzondere cadeaus te koop aangeboden. In het café gedeelte kan genoten worden van zelfgebakken taarten, winterse hapjes en drankjes. Op zaterdag is er een bijzondere muzikale omlijsting om 11.00 uur door kinderkoor De Kudelkwetters en vanaf 14.00 uur brengt het close harmony koor de Griffins kerstliederen ten gehore.

Veiling en loterij

Op zaterdag zal Coos Buis zijn glansrol als veilingmeester vervullen om 12.00 en om 15.00 uur. Er worden weer mooie artikelen en enkele top-items geveild, waarvan de opbrengst volledig ten gunste komt aan twee goede doelen: Cadeauwinkel Ampersand van Ons Tweede Thuis en Stichting Jarige Job (ieder kind verdient een verjaardag). Naast de veiling is er ook dit jaar weer een loterij waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. De kerstmarkt is vrijdag geopend van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag worden bezoekers welkom geheten tussen 10.00 en 17.00 uur. De entree is via de brug op het Praamplein.

Wintermarkt in Centrum

Zaterdag 7 december wordt het sowieso heel gezellig in het Centrum. In de Zijdstraat wordt een wintermarkt gehouden waar allerlei artikelen te koop zullen zijn. Kinderen mogen deze dag kerststukjes maken en kunnen een glittertattoo en haarlichtjes krijgen. Uiteraard zijn diverse hapjes en drankjes verkrijgbaar op foodplein Molenplein, er zal een vrolijk kersttreintje door het dorp rijden en er lopen muzikale kerst mannen rond. De wintermarkt is van 10.00 tot 16.00 uur.