Kerstmarkt Lions Ophelia druk bezocht

Aalsmeer – Bloemen, planten, waaronder natuurlijk kerststerren en kerststukjes, sieraden, kaarsen, houtwerk en veel zelfgemaakte kunstwerken waren te zien en te koop tijdens de gevarieerde kerstmarkt van Lions Ophelia in de Historische Tuin afgelopen weekend. Buiten was het zowel vrijdag als zaterdag koud en nat met veel wind, maar binnen in de kassen was het warm en knus en heel gezellig.

Het was beide dagen flink druk, en meegenomen natuurlijk voor de standhouders, er was ook veel animo en bewondering voor alles wat te koop aangeboden werd. De meeste bezoekers gingen met blij met hun nieuwe aankopen naar huis. Veelal niet voordat nog even werd genoten van koffie of thee met iets lekkers, de goede sfeer en de liveoptredens van kinderkoor De Kudelkwetters en het vrouwenensemble The Griffins.

De veiling ter afsluiting kon ook rekenen op veel belangstelling. Veilingmeester Coos Buis wist alle artikelen goed en stijlvol te verkopen. En daar waren niet alleen de kopers en de Lions Ophelia dames blij mee, maar ook de twee goede doelen (cadeauwinkel Ampersand van Ons Tweede Thuis en Stichting Jarige Job ), want zij kunnen rekenen op een mooi bedrag ter ondersteuning van hun activiteiten. De Lionsclub Ophelia kijkt, net als waarschijnlijk alle bezoekers, terug op weer een goed bezochte en heel gezellige Kerstmarkt.

Foto’s: www.kicksfotos.nl