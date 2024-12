Kerst in Aalsmeer

Aalsmeer – Kerst kan in Aalsmeer gevarieerd gevierd worden. Allereerst is er zondag 22 december de kerst-koopzondag in het Centrum. Diverse winkels openen hun deuren, hebben leuke aanbiedingen en bezoekers worden getrakteerd op een lekkere krest-traktatie. Bovendien kunnen ze instappen in het speciale kersttreintje en zich rond laten rijden door de straten in het Centrum. In- en uitstappen kan op het Molenplein en op het Raadhuisplein (voor het Raadhuis).

Kerstdorp

Vanaf heden tot en met 31 december een bezoek brengen aan de Westeinder Winter Village is eveneens een aanrader. Er zijn in het Kerstdorp op het buitenterrein van sportcentrum De Waterlelie leuke kraampjes met allerlei (kerst)artikelen, bezoekers kunnen zwieren op de schaatsbaan, genieten van lekkernijen op het overdekte en verwarmde terras en er zijn diverse doe-activiteiten (waarvoor overigens wel gereserveerd moet worden) en op verschillende dagen extra evenementen. Kijk voor informatie op www.westeinderwintervillage.nl

Diensten en vieringen

Tijdens de kerstdagen vinden in de kerken in Aalsmeer en Kudelstaart mooie kerst(nacht)diensten plaats met veel zang en muziek, speciale kerstfeesten voor kinderen en op Tweede Kerstdag een kerstmusical in De Spil. Kijk voor alle tijden en meer info op de websites van de kerken of bladeer door de krant (www.meerbode.nl) en maak uw/jouw keuze. Een plek van verbinding en ontmoeting is overigens ook de Kas voor Rouwen en Vieren op het Drie Kolommenplein, tot en met 29 december dagelijks open van 13.00 tot 20.00 uur.

Magische kerst

Een magische kerst beleven kan jong en oud ook in Aalsmeer. Van 25 tot 29 december presenteren de Magic Brothers Roy en Justin Huiskens een onvergetelijke show waar zij het publiek meenemen op een betoverende reis vol wonderen. De familievoorstelling ‘Dream of a White Christmas’ vindt plaats in het tot magisch theater omgetoverde sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef. Er zijn alle dagen twee shows, om 11.30 en om 15.30 uur (zaal een half uur voor aanvang open). Tickets reserveren kan via www.royjustin.com.

Fijne kerstdagen en wie weet komt tijdens een van deze evenementen de (echte) kerstman wel op bezoek…

Foto’s: www.kicksfotos.nl