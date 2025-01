Kanopolo in het zwembad: iedereen is welkom!

Regio – Is jouw sport met winterstop? Verveel je je te pletter in het koude weekend? Of wil je gewoon iets totaal nieuws proberen? De kanopoloërs van Michiel de Ruyter weten daar wel raad mee. Ze organiseren vier kanopolotrainingen in het zwembad, toegankelijk voor iedereen tussen de 10 en 18 jaar en hun ouders.

Kanopolo begint steeds populairder te worden in Uithoorn. De spectaculaire balsport vind je normaal gesproken op de Amstel, maar in de wintermaanden trainen spelers door in het Mijdrechtse Veenweidebad. Die wedstrijdjes, bal- en bootoefeningen zijn ook prima geschikt voor beginners. Enthousiaste coaches, 50+-beginners en jeugdspelers helpen je graag op weg. De instapcursus bestaat uit vier middagen: zaterdag 26 januari, zaterdag 9 februari, zaterdag 23 februari en zondag 8 maart, waarna we een gezamenlijke afsluitende activiteit doen.

Vervoer voor deelnemers wordt geregeld door clubleden en ouders zijn ook welkom om mee te doen. We verzamelen steeds om 14:00 uur bij kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter en zijn daar rond 17:15 weer terug. Nieuwkomers hoeven alleen zwemspullen mee te nemen.

De kosten voor de hele cursus zijn €35 per persoon en €50 per duo. Geef je uiterlijk 23 januari op via kanopolo@mdr.nu!

