Kanopolo De Ronde Venen scoort goed

Regio – Het kanopolo team van kanovereniging De Ronde Venen heeft in Utrecht meegedaan aan het polotoernooi op de Maarseveense plassen en heeft zich goed verweerd. In de derde klasse kunnen de onderlinge verschillen soms best groot zijn. Maar deze keer gingen de meeste wedstrijden gelijk op en kon iedereen van elkaar winnen. Met een speler die voor het eerst mee deed en geleende spelers uit Alphen was het de vraag wat KVDRV in het veld voor elkaar kon krijgen. Nou dat viel enorm mee. De eerste wedstrijd ging gelijk op en de stand wisselde elke keer maar eindigde uiteindelijk in een gelijke stand 5-5. Tegen Groningen kwam de ploeg zelfs voor met 1-0 maar kon dit niet vasthouden en kwam achter. De tweede helft ging weer gelijk op, maar de achterstand werd niet meer ingehaald en er werd verloren met 3-6. Tegen UKC 2 werd gelijkgespeeld en daar was de tegenstander die beide eerdere wedstrijden al gewonnen had niet blij mee. UKC werd 2e op het toernooi. De laatste wedstrijd tegen UKC – mix werd flink gewonnen met 7-1. Daarmee behaalde de ploeg 4 punten in 4 wedstrijden en was het doelsaldo positief.

Meer spelers nodig

Omdat de basis nogal smal is, is het nu lastig om het team te laten groeien en de diverse speeltactieken uit te proberen. Door de basis te verbreden kan het team weer meer en beter trainen. Hiervoor kan de club nog spelers gebruiken. Jeugd, maar ook iets oudere sporters kunnen altijd een keer komen kijken of een keer meevaren. Eenmaal in de ban van het kanopolo is er meestal geen weg meer terug. Het is een leuke; dynamisch en spectaculaire sport.

Uitslagen:

KVDRV – Deventer 5-5

KVDRV – Groningen 3-6

KVDRV – UKC 2 3-3

KVDRV – UKC-mix 7-1

Foto: aangeleverd