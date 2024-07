Kampioenstitel peuren voor de Dippers

Aalsmeer – Op een veelbelovende vrijdagavond verzamelden een kleine veertig onderzoekers zich onder de kraan van Jachthaven het Drijfhuis. Dat wil zeggen 1 team ging rechtstreeks naar de eerste vangplek. Aan dit kampioenschap namen acht teams deel: de Dippers, De Bruine Vis, Van de Ven, KLM combinatie, de Meubeltjes, Witte van Tol, Janssens en Import (nieuwkomers).

Sterke verhalen

Het Vossegat was de plek waar iedereen weer even ‘het gevoel’ moest krijgen, waar de laatste peuren werden afgeregen en waar de sterke verhalen uit voorgaande jaren met elkaar werden gedeeld. Het meest bijzondere was dat team Import, vijf man sterk, maar slechts drie peuren aan boord had. Later bleek dat de mannen toch alle vijf een stootje hadden gevoeld. Omstreeks 21.15 uur was elk team naar een eigen favoriete stek gevaren met als opdracht: Vang zoveel mogelijk aal, zonder proces-verbaal. Ook werd als eindtijd 00.00 uur ingesteld. Dan zouden de Dippers de alen gaan tellen en de prijs der prijzen uitreiken.

Vangsten bewonderen

Het werd een heerlijke, tamelijk zwoele avond. Bijna iedereen kwam terug met enthousiaste verhalen over reusachtige alen die wel gezien waren, maar niet in de boot of in de teil pasten. Onkunde, grootspraak of regelrecht gelogen, wie zal het zeggen. De slotbijeenkomst verliep gemoedelijk, iedereen bewonderde elkaars vangsten en de prijzen werden in dank aanvaard.

Kampioensteam 2024: DIP (twee alen), Peter P. en Hans v/d M. Prijs beschikbaar gesteld door team Janssens.

Kampioen ‘grootste aal’: Harm A. (team de Meubeltjes). Prijs beschikbaar gesteld door team De Bruine Vis.

Kampioen ‘alles telt’: Lowieke (team Witte van Tol) – één meerval.

Kampioen ‘extra’: Bas van T. (team De Bruine Vis) – twee grondels.

Olympische spelen

Eindconclusie: De stand van de paling is sinds vorig jaar afgenomen! Toen 7 alen met 37 man, Nu 3 alen met 38 personen. Het percentage dient u zelf uit te rekenen. Ondanks het resultaat hebben de Dippers besloten dit evenement aan te melden als onderdeel van de Olympische Spelen voor 2032. Waarschijnlijk zijn de meeste Dippers dan niet meer in staat hun stok op en neer te laten gaan, dus roepen zij de jongere garde op zich in de komende jaren te komen bewijzen. Vooral ook dames om zich te mengen in deze uitermate interessante tak van sport. De Dippers zijn van harte bereid hen de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Team Import heeft zich aangemeld en is bij deze aangewezen als hoofdsponsor. De penningmeester van DIP zal binnenkort even langsgaan voor een goed gesprek.

Foto’s: www.kicksfotos.nl