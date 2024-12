Kajakken leren in het zwembad

Mijdrecht – Kanovereniging De Ronde Venen geeft je de kans om kennis te maken met de kanosport. Niet in het koude water buiten, maar in een verwarmd zwembad. Het oefenen vindt plaats onder ideale omstandigheden en onder begeleiding van een instructeur. De training bestaat uit vijf dagen. De eerste cursusdag is 18 januari en de laatste 15 februari. De oefentijd is van 16.00 uur tot 17.00 uur in het Veenweidebad in Mijdrecht. De vergoeding voor deelname aan alle lessen bedraagt € 35,– voor leden en niet-leden.

Het oefenen vindt plaats in een ontspannen sfeer en wordt door de leden van de club begeleid. Tijdens de training staat het plezier voorop. KVDRV leert de beginners onder meer op welke wijze ze het beste kunnen in- en uitstappen, wat de juiste zithouding is en wat een efficiënte peddelslag. Naast de bootgewenning is er voor de meer ervaren deelnemers ruimte om onder begeleiding technieken voor gevorderden te oefenen, zoals steunslagen en het eskimoteren (zonder hulp van anderen weer bovenkomen als je bent omgeslagen) en het leren van reddingen op het water. De vereniging zorgt voor het materiaal. De training is geschikt voor iedereen die goed kan zwemmen.

Meer informatie: www.kvdrv.nl/activiteiten/zwembad-training.

Foto is aangeleverd.