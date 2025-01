Julianaschool op zoek naar verdwenen bijbel

Wilnis – Na de kerstvakantie viel het de leerkrachten en leerlingen van de Julianaschool in Wilnis op dat de stalen bijbel van de voorgevel was verdwenen. De bijbel prijkt al jaren aan de voorgevel van de school. De school vindt het betreurenswaardig en hoopt dat de bijbel teruggevonden wordt. Naast dat de bijbel verwijderd is van de voorgevel, is ook het bankje op het pleintje voor de school hardhandig kapotgemaakt. De gemeente is meteen in actie gekomen, waardoor het bankje snel hersteld is, maar de bijbel is nog niet teruggevonden.

Het wordt zeer gewaardeerd als deze weer wordt teruggebracht. De school heeft aangifte gedaan bij de politie. Mochten inwoners van Wilnis of voorbijgangers iets gezien of gehoord hebben over de verdwenen bijbel, wordt hen vriendelijk verzocht om hierover contact op te nemen met de school of de politie.

Op de foto: De Julianaschool. Foto is aangeleverd.