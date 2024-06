Jubileumrit Aalsmeers Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het is alweer tien jaar geleden dat de drie vrienden Dirk, Jan en Joost hun eerste editie van de ‘Eerste Aalsmeerse Toerrit’ organiseerden. In 2014 schreven 78 oldtimer bromfietseigenaren zich in om een toerrit door het ‘Groene Hart’ te maken. Na een dagrit van ongeveer 60 kilometer volgde al snel het idee voor Monsterritten van meer dan 100 kilometer, nachtritten en zijn er drie bromfietsweekenden georganiseerd.

Aanstaande zondag 23 juni staat de jubileumrit op het programma. De tiende tocht van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap is ongeveer 65 kilometer lang en heeft een bochtig karakter. Er is extra veel tijd besteed om er een onvergetelijke toerrit van te maken. Om 12.30 uur verzamelen de deelnemers zich zondag bij café Joppe in de Weteringstraat, waarna om 13.00 uur de groep op weg gaat. Rond 17.00 uur worden de bromfietsers hier terug verwacht en uiteraard wordt gehoopt op een grootse ontvangst.

Nog plekken vrij

Er zijn overigens nog enkele plekken vrij. Deelname kost 12,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie of thee bij de start, twee consumptiebonnen en natuurlijk het jubileumschildje. Inschrijven kan via: info@aalsmeersbromfietsgenootschap.nl

Foto: Het jubileumschildje van het Bromfiets Genootschap geeft hints waar de route naar toe gaat… Foto: aangeleverd