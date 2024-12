Jeugdkampioenen bij volleybalvereniging Atalante

Vinkeveen – Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen doet het goed in de competitie bij de jeugd. Al vanaf dag een voerden zowel bij de A-jeugd (16 t/m 18 jaar) als bij de C-jeugd (12 t/m 14 jaar) teams van Atalante de ranglijst aan. Waar MA1 geen moment de koppositie afstond, zag MC1 in de laatste speelweek MC2 voorbij komen. Zo werden er twee teams kampioen en één team knap tweede.

Meisjes A, dat dit jaar voor het eerst getraind wordt door Daniëlle van der Horst, heeft een heel mooi eerste seizoenshelft gedraaid. Er werd geen wedstrijd verloren en het team maakte een mooie groei door. Niet alleen in niveau, maar ook mocht het team na een paar wedstrijden twee meiden van Abcoude verwelkomen. De groep traint nu wekelijks met twaalf meiden op de donderdagavond in De Boei.

Vorige week werd, onder luid applaus van ouders en een delegatie van het (jeugd)bestuur, uit in Diemen met 4-0 gewonnen. Na drie gewonnen sets werd het kampioenschap veiliggesteld en kon het feesten al een beetje beginnen. Direct na de wedstrijden werd Chloë, Elaine, Fieke, Laura, Lisa E, Lynne, Maud, Renske en Rinske verrast met bloemen en iets lekkers. Helaas waren Isa en Lisa V niet aanwezig en moet het team het ook nog even doen zonder Nienke.

Afgelopen vrijdag werd het feestje in de eigen Boei nog eens dunnetjes over gedaan en mocht het team ook de felbegeerde medailles in ontvangst nemen.

Dan naar de jongste aspiranten. Maar liefst 23 meiden en een jongen worden wekelijks getraind door Pim, Denise, Tay-Ishja en Nancy. Hiervan spelen zeventien kinderen competitie. Pas eerstejaars, sommigen zelfs nog mini, maar bovenal heel fanatiek en fantastisch volleyballend. De start van het seizoen was het MC1 dat uitblonk, door twee keer knap te winnen van MC2. De koppositie was lange tijd voor MC1 en vorige week kon het team bij winst tegen MC2 kampioen worden. Helaas lukte dit niet; MC2 won de wedstrijd met 4-0. MC1 behield echter de eerste plaats, tot afgelopen week. MC2 won donderdag met 1-3 bij SAS in Uithoorn, waardoor het team vrijdag het kampioenschap in eigen hand had. Na een 3-0 voorsprong in sets, mocht het al voorzichtig gevierd worden, maar na winst in de vierde set was het zeker: MC2 kampioen! Direct na de wedstrijd was de huldiging met medailles en champagne-flessen vol snoep voor Isabella, Lisa, Lynn, Maud, Mila, Noa, Sanne en Zoë. Helaas kon Rikki niet bij de wedstrijd zijn, omdat ze ziek was.

MC1 speelde op dat moment nog tegen VVO en wist er een knappe 3-2 winst uit te slepen en zo eindigde dat team met slechts een paar punten minder op de tweede plek. Beide teams gaan in de tweede helft een niveau hoger spelen.

Op de foto: MA1. Foto is aangeleverd.