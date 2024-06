Aalsmeer – Vrijdag 28 juni is het Jac. Stammespark officieel geopend. Het nieuwe park naast sporthal De Bloemhof langs de Machineweg is vernoemd naar de geliefde en te vroeg overleden jeugdtrainer van Handbalvereniging Aalsmeer. Voor de naam van het door de gemeente en Stchting Leefomgeving Schiphol gefinancierde park was enkele jaren geleden aan inwoners gevraagd om mee te denken. Jac. Stammes won het met ruim 1.000 stemmen, een goede tweede was Wiebe Koopstra (de laatste bediende van het gemaal) met 822 stemmen.

In het Jac. Stammespark is een mooie wandelroute aangelegd en er kan volop gesport worden. Met de aanleg is vorig jaar juli een aanvang gemaakt. Tijdens de opening waren er speeches van burgemeester Gido Oude Kotte en Jules Broex van ESA (beheerder van de sporthallen in Aalsmeer). Het officiële moment bestond uit het doorknippen van het lint bij de ingang van het park door de burgemeester, Jules Broex en wethouder Bart Kabout van sportzaken. Daarna werd de aanwezigen de mogelijkheid gegeven om het park te ontdekken en voor wie dat wilde deel te nemen aan enkele sportieve activiteiten.

Het terrein rond sporthal De Bloemhof heeft al eerder een upgrade gekregen. Er zijn nieuwe kleedkamers en een krachthonk gebouwd. Ook is een nieuw parkeerterrein aangelegd. De ingang is voor bezoekers per auto verplaatst naar de Braziliëlaan. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de entree bij de Hornweg.

Foto: www.kicksfotos.nl