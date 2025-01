Jaarwisseling rustig verlopen in Aalsmeer

Aalsmeer – De jaarwisseling in Aalsmeer is rustig verlopen, rustiger dan vorig jaar, aldus de gemeente. Er is wel veel vuurwerk afgestoken, maar qua vernielingen en ongeregeldheden kan gesproken worden van een gemoedelijke start van 2025. Volgens de politie hadden de inwoners het vooral gezellig met elkaar en waren ze goed aan te spreken als dat nodig was. Ook voor de brandweer is de jaarwisseling rustig verlopen met slechts drie alarmeringen. Politie en handhaving reden op oudejaarsdag surveillancerondes door Aalsmeer en Kudelstaart gedurende de dag en avond. Zij reden onder andere langs kwetsbare plekken, zoals de molens. Het algemene straatbeeld was rustig op de verschillende plekken en in de wijken.

Zwaar vuurwerk

In de middag en avond waren er groepjes jongeren in Aalsmeer-Oost rond het Rozenpleintje die zwaar vuurwerk gooiden. Daarnaast waren er een paar kleine brandjes. Hierbij zijn een kerstboom en enkele prullenbakken verloren gegaan. Beveiligers hadden met ondersteuning van handhaving en politie de situatie snel onder controle. Wel werd de hulp van de brandweer ingeroepen bij een flinke containerbrand in de Ophelialaan om 02.30 uur. Rond dezelfde tijd was het onrustig nabij het winkelcentrum Kudelstaart vanwege baldadige jongeren. Hierbij is schade aan de ruit van de supermarkt ontstaan. Al eerder in de nacht, rond 01.50 uur, was de brandweer al naar Kudelstaart gereden vanwege de melding van een afvalbrand in de Graaf Willemlaan. Daar werd echter zoveel vuurwerk afgestoken dat de brandweer het te onveilig vond om het vuur te blussen.

Auto uitgebrand

De laatste melding voor de brandweer was om 03.10 uur. In de Geraniumstraat stond een auto in de brand. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar nabij geparkeerde auto’s, maar het brandende voertuig raakte zwaar beschadigd oftewel total loss.

De gemeente Aalsmeer bedankt alle medewerkers van politie, handhaving, brandweer en ambulance voor hun inzet voor de veiligheid van alle inwoners deze avond. Ook wenst de gemeente iedereen een voorspoedig 2025.

Foto: Containerbrand in de Ophelialaan. Foto: Brandweer Aalsmeer