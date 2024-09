Inschrijving open voor Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee wordt dit jaar geschreven door de winnaar van 2023, Arjen Vos. Het dictee wordt op vrijdag 11 oktober in het Flower Art Museum weer voorgelezen door burgemeester Gido Oude Kotte. De inschrijving is inmiddels geopend en het thema wordt later bekendgemaakt. Hoofdsponsor is voor de derde keer Schoenmaker bedrijfsjuridisch Advies en Mediation. “Het is geen gewoonte om de winnaar van het dictee uit te nodigen om de volgende editie te schrijven. Arjen is niet alleen fotograaf, maar heeft zich als hoofdredacteur van de plaatselijke nieuwswebsite ook ontwikkeld tot een bekwaam auteur. En hij heeft interessante nevenfuncties”, licht voorzitter Annemarie Braakman van de organisatie toe.

Aalsmeers accent

Het evenement op vrijdag 11 oktober, dat om 18.00 uur begint, is exclusief voor deelnemers met een link naar Aalsmeer: (ex-)inwoners en degenen die er werken of gewerkt hebben. “Dat is een bewuste keuze geweest die goed heeft uitgepakt”, concludeert haar mede-bestuurslid Constantijn Hoffscholte. Met succes werd vorig jaar de ‘knipoogtaalquiz’ geïntroduceerd en die vermakelijke toevoeging gaat ook weer op herhaling. Daarbij moeten deelnemers de juiste betekenis raden van typische dictee- en vergeetwoorden, of die uit het verdwenen Aalsmeer dialect, dat ook wel ‘Buurts’ wordt genoemd. Dat is een verwijzing naar de Uiterweg, die ook wel ‘Buurt’ wordt genoemd. “Ik hoop niet, dat ik bij een geschil over de betekenis als mediator moet optreden”, grapt Ben Schoenmaker namens de hoofdsponsor. Het aantal schrijffouten door deelnemers wordt alleen bekendgemaakt van degenen die in de top-3 eindigen.

Individueel en teams

Naast de individuele deelname is het ook bij de komende editie mogelijk om als team van drie deelnemers in te schrijven. Dat waren er in 2023 maar liefst zeven, met als een van de trouwste het team Philippa. Verder hebben zich spontaan correctoren aangemeld. Die groei geeft aan, dat de belangstelling voor het dictee en voor taal toeneemt. Toch is het aantal deelnemers uit organisatorische overwegingen ook aan een maximum gebonden. Snel inschrijven is dus verstandig, dat kan via taalevenementen@gmail.com.

De organisatie heeft de kosten voor deelname beperkt weten te houden tot 35 euro per persoon. “Daar krijg je een hele avond taal- en spelplezier, museumbezoek, een heerlijke maaltijd en misschien wel een leuke prijs voor”, stelt bestuursvoorzitter en dicteeleider Braakman vast.

Foto: De winnaars van het Groot Aalsmeers Dictee in 2023 (foto: GAD).