Inloopbijeenkomst werkzaamheden Mijdrechtse Dwarsweg

De Ronde Venen – Op 16 oktober organiseert gemeente De Ronde Venen een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Mijdrechtse Dwarsweg ten hoogte van het project De Maricken II. Belangstellenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de bouwplannen van De Maricken II en kunnen hierover in gesprek gaan en vragen stellen. De inloop is van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. Aanmelden is niet nodig.

Vanwege werkzaamheden zal de Mijdrechtse Dwarsweg tussen oktober 2024 en juni 2025 verschillende periodes gestremd of tijdelijk afgesloten zijn. Van 4 november tot 24 januari is de weg afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen tussen huisnummer 21 en nummer 30 (ter hoogte van het Shell tankstation). Er wordt een omleidingsroute ingesteld over de Veenweg naar de ontsluitingswegen N201 en N212 of in de andere richting over de Veenweg en Industrieweg richting Mijdrecht. Lijnbus 126, Lijnbus 130, fietsers en voetgangers kunnen wel stapvoets de werkzaamheden passeren. De woningen aan de Mijdrechtse Dwarsweg zullen ten alle tijden bereikbaar zijn vanaf de kant van de N212 of vanaf de kant van de Veenweg. De Shell is bereikbaar vanaf de Veenweg.

Wethouder Huib Zevenhuizen: “In de Maricken II gaan we ongeveer 650 woningen realiseren en is daarom een belangrijk project voor alle mensen die in De Ronde Venen een woning zoeken. Het grote aantal woningen betekent ook dat er nieuwe infrastructuur nodig is en kabels en leidingen moeten worden verlegd en vervangen. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken.”

Andere wegwerkzaamheden in de buurt

Op het kruispunt van de Mijdrechtse Dwarsweg/Bonkestekersweg/Voorbancken, ter hoogte van wijk Vinkeveld, vinden van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 6 december ook wegwerkzaamheden plaats en zijn er delen afgesloten. Alle werkzaamheden zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd tussen de betrokkenen van beide projecten. Ook nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte. Ondanks dat de Mijdrechtse Dwarsweg een drukke doorgaande weg is, worden geen problemen voorzien.

