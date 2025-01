In Tiroler sferen op de SeT Residentie

Mijdrecht – Ga je niet op wintersport maar mis je het heerlijke eten van een van de wintersportlanden? Wegens groot succes gaan de thema-avonden op de SeT Residentie ook in het nieuwe jaar door aan Bozenhoven 157 in Mijdrecht. Komende 31 januari wordt afgetrapt met de Tiroler avond. Je hoeft dus niet ver weg voor zo’n heerlijke maaltijd en de gezelligheid van de wintersport. Ter informatie: SeT Residentie in Mijdrecht biedt appartementen met zorg voor alleenstaanden en echtparen, inclusief tijdelijke zorg en huisdieren.

Voor degenen die nog nooit geweest zijn, rijst de vraag: wat houdt zo’n thema-avond in? Het antwoord: een gezellige avond met bekenden en onbekenden waar voor € 30,– per persoon onbeperkt genoten kan worden van heerlijke specialiteiten van het thema. In dit geval in Tiroler sferen: goulashsoep, Wiener schnitzels, rösti, sauerkraut, braadworsten, apfelstrudel met vanillesaus en nog veel meer lekkers. Er gaat € 5,– naar een goed doel. Deze avond is dat Zideris en wel dagbesteding De Windmolen. Enkele mensen die bij Zideris wonen helpen in de SeT Residentie en het is leuk om zo iets voor hen te kunnen betekenen. Ook als je alleenstaand bent, zul je je thuis voelen op deze thema-avonden. Iedereen zit aan lange tafels en je bent niet de enige die alleen komt.

Op zoek naar een tijdelijk verblijf voor bijvoorbeeld revalidatie of ontlasting van de mantelzorger? Of een fijne plek om te wonen voor jezelf of een geliefde als zelfstandig thuis wonen niet meer lukt? Kom eens kijken. Er wordt graag een vrijblijvende rondleiding en meer informatie gegeven. Er zijn ook mogelijkheden voor echtparen, ook als er maar een van de twee zorg nodig heeft.

De volgende thema-avond is 28 maart. Het thema is dan Franse Bistro.

Meer informatie over wonen of de leuke activiteiten bij de SeT Residentie? Bel met 06 – 1406 0755 of mail naar mjvanhussen@steunentoeverlaat.com.

Op de foto: In Tiroler sferen op de SeT Residence. Foto is aangeleverd.