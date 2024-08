“Immanuël” start weer,

Regio – Na een heerlijke vakantieperiode start het Christelijk Mannenkoor Immanuël weer op met zijn repetities. Dinsdagavond 27 augustus is de eerste repetitie avond van het nieuwe seizoen. We repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw Irene bij de Janskerk in Mijdrecht. In onze kooragenda staat een aantal heel mooie optredens.

Een ervan is een Kerstconcert. Het duurt nog even voor het Kerst is, maar als we goed voor de dag willen komen is er tijd nodig om dan iets moois te laten horen. Op D.V. vrijdag 20 december 2024 geeft ons koor dit concert in de Opstandingskerk te Woerden. Het belooft iets bijzonders te worden. We weten ons gesteund door het vakmanschap en de begeleiding van diverse mensen. Kees de Bruin die de vleugel bespeelt. De orgelklanken komen dan van Christian Boogaard. Mirjam Vos speelt viool en Suzanne Arends dwarsfluit. Het geheel staat onder leiding van hun altijd inspirerende dirigent Jan Verhoef.

Zij nodigen u van harte uit om op 27 augustus een kijkje te komen nemen bij de eerste repetitieavond van het koor en liever nog, zingt u gewoon met hen mee. Het maakt niet uit of u een geoefend zanger bent of niet. Door mee te doen kunt u met ons ervaren hoe mooi het is om het Kerstconcert voor te bereiden, met als hoogtepunt ons en uw optreden in december.

Dus: mannen van harte welkom op onze eerste repetitieavond. Zingt u eens mee. Wellicht smaakt het naar meer en zien we u ook terug op de andere dinsdagavonden.

