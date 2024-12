Huib Zevenhuizen stopt en Maarten van der Greft gaat verder als onafhankelijke wethouder

De Ronde Venen – Wethouder Huib Zevenhuizen heeft aangegeven te stoppen als wethouder in gemeente De Ronde Venen. Wethouders Maarten van der Greft, Anja Vijselaar en Cees van Uden blijven aan als wethouder. Deze drie wethouders zijn bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen en om samen met de gemeenteraad uitvoering te geven aan het coalitieakkoord ‘In het hart’ en de overige werkzaamheden voor onze gemeente. Wethouder Huib Zevenhuizen: “De fractie van RVB heeft mij gevraagd om als wethouder van buiten aan de slag te gaan. Ik heb een duidelijke opdracht meegekregen vanuit het coalitie-akkoord ‘In het hart’. Inhoudelijk heb ik veel voor elkaar gekregen, maar ik mis het vertrouwen van de fractie van RVB om goed te kunnen functioneren. Om die reden stop ik als wethouder in gemeente De Ronde Venen.”

Maarten van der Greft gaat door als onafhankelijk wethouder. Maarten van der Greft: “Nadat RVB de verkiezingen heeft gewonnen heb ik samen met Gert Luijer namens de fractie de coalitiebesprekingen mogen doen en alle belangrijke punten voor RVB in het coalitie-akkoord gekregen. Helaas is Gert overleden en zijn we inmiddels toe aan de derde fractievoorzitter, één raadslid is gestopt en één raadslid is overgestapt naar een andere partij. Ik herken mij niet meer in de koers die deze fractie voert.”

Burgemeester Maarten Divendal: “Het is jammer dat Huib Zevenhuizen stopt. Huib heeft zich enorm ingezet voor de gemeente op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en wonen. De drie wethouders die overblijven voelen een grote verantwoordelijkheid voor de bestuurbaarheid en de continuïteit van onze gemeente. Er komt een ravijnjaar op ons af en er zijn nog voldoende uitdagingen die het college samen met de raad wil aanpakken.” Gelet op de fase waarin de gemeente zich in deze bestuursperiode bevindt, vinden de wethouders het verantwoord (ook financieel) om met drie wethouders door te gaan. Het college zal de portefeuilles onderling opnieuw verdelen. Het college gaat graag op korte termijn met alle fractievoorzitters in gesprek om gezamenlijk te bespreken hoe de samenwerking met de gehele raad en het college er in de praktijk uit kan gaan zien.

Op de foto: Huib Zevenhuizen (links) en Maarten van der Greft (rechts).