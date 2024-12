Hoogste punt bereikt van nieuwe brandweerkazerne in Abcoude 

Abcoude – De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Abcoude vordert gestaag. Woensdag 4 december werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw. De brandweerkazerne verrijst aan de Burgemeester Des Tombeweg, nabij de carpoolplaats bij het inrijden van Abcoude. Burgemeester Maarten Divendal en postcommandant Rijk van den Dikkenberg vierden het bereiken van deze mijlpaal door vlaggen te hangen op het hoogste punt van de kazerne.

De huidige brandweerkazerne aan het Brandweerplein is ruim 80 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen die aan een kazerne worden gesteld. De vrijwilligers moeten zich achter de voertuigen omkleden en de instructieruimte is alleen te bereiken via een smalle, steile trap. Dat is niet handig bij een uitruk waarbij elke seconde telt. Daarnaast zijn de voertuigen van de brandweer door de jaren heen groter geworden waardoor nieuwe voertuigen niet meer in de kazerne passen.

Hooizolder

Burgemeester Divendal stond bij het bereiken van het hoogste punt kort stil bij de noodzaak om een nieuwe kazerne te bouwen. ,De huidige kazerne is in 1949 gebouwd, Dat was een geheel andere tijd. De brandweerkazerne deed toen onder andere dienst als stallingsplaats voor paard en wagen van de vuilophaaldienst. De zolder, waar nu de instructieruimte is, diende als opslag en hooizolder voor het paard.’’

De nieuwe, duurzame brandweerkazerne heeft meer ruimte voor voertuigen en voor de vrijwilligers is er een aparte kleedruimte en zijn er gescheiden sanitaire voorzieningen. Ook is er buiten ruimte om te oefenen. Bijzonder aan de nieuwbouw is dat de instructieruimte en kantoren onder de remise zijn gesitueerd. Daarom is het gebouw niet hoog en ligt het hoogste punt dat werd bereikt op 8 meter boven het maaiveld.

Het gebouw is ontworpen door Jous Architecten en wordt gebouwd door de Vinkeveense aannemer Mulckhuyse. Verwacht wordt dat de kazerne, die is voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp voor de verwarming, voor het zomerreces wordt opgeleverd. (foto gemeente De Ronde Venen)

Burgemeester Divendal en postcommandant Van den Dikkenberg hangen vlaggen op het hoogste punt van de nieuwe brandweerkazerne.