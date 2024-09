Historisch woningblok met de grond gelijk gemaakt

Mijdrecht – De historische woningen aan de Graaf van Solmsstraat 1, 3, 5 en 7 in Mijdrecht die in 1911-1912 gebouwd waren zijn niet meer. Afgelopen donderdag was het dan zover en werden ze met de grond gelijk gemaakt. Het was een authentiek straatje in Mijdrecht, tegenover de Hema, waar als je er door heen wandelde nog het besef had dat je in een dorp woonde. Er is een omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van tien appartementen.

Laatse poging voor restauratie

Omdat de woningen dateren uit een periode dat Mijdrecht sterk in ontwikkeling was en een architectuurhistorische betekenis had van woningbouw uit de vroege twintigste eeuw hebben de Historische Vereniging De Proosdijlanden, Erfgoedvereniging Heemschut (Commissie Utrecht) en de Stichting het Cuypersgenootschap in 2022 in een laatste poging de gemeente De Ronde Venen formeel verzocht, deze uit begin van de vorige eeuw gebouwde huizen van architect en ontwerper J.H. Hogenkamp, te beschermen als gemeentelijk monument.

Sloop voorkomen

De monumentenstatus leek het beste en laatste instrument om sloop te voorkomen. Dit was in 2009 ook al eens geprobeerd met als doel om met een nieuwe eigenaar te werken aan een zorgvuldige restauratie van dit beeldbepalende historische straatje. Helaas heeft dit niet mogen baten.

Geen monumentenstatus

Deze laatste poging om deze historische woningen te redden werd door het college van B&W niet gehonoreerd en zij heeft besloten de woningen in Mijdrecht niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Zij hebben hierbij alle belangen mee laten wegen en niet alleen die van het behoud van erfgoed. Voornaamste reden voor het niet toekennen van de monumentenstatus was de zeer slechte staat van onderhoud van de panden en de kosten die herstel met zich meebrengt. Dit is vrijwel niet te realiseren zonder verlies te maken. En geld blijft nu eenmaal in deze tijd een belangrijke rol innemen en daarmee was het besluit genomen om het historische straatje te laten slopen en de weg vrij te maken voor de bouw van tien moderne nieuwbouw appartementen.

Met de grond gelijk

Alle bezwaren en emoties van inwoners ten spijt is er nu geen weg meer terug, want de sloophamer heeft de woningen met de grond gelijk gemaakt en het tij is niet meer te keren.

Het dorp

Op Facebook was nog een reactie te lezen waar een inwoonster schreef: “Jammer! In mijn jeugd zo vaak langs gelopen en mijn opa in zijn tuintje aan het werk gezien. Het dorp het is voorbij, dit was nog echt het dorp uit mijn kindertijd. Helaas nieuwe tijden”. Dit doet denken aan het lied ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld waarin hij op melanchologische toon zingt over het verval van onze dorpen. Dit lied beschrijft misschien wel op de beste manier het gevoel wat veel wat oudere inwoners hebben als ze langs het lege stuk grond tegenover de Hema lopen en tekst in alle stilte in zichzelf zingen: “Dit dorp Ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor. Een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van m’n vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan”

Ansichtkaart

Wat in het lied ook beschreven wordt resten er nu nog slechts herinneringen op oude ansichtkaarten hoe het dorp Mijdrecht er uit heeft gezien in historische tijden. Het is wat het is en laten we dit artikel dan toch maar positief afsluiten door het van een positieve kant te bekijken. Want er komen nu woningen beschikbaar en dat is beter dan dat er jarenlang bouwvallen in ons dorp staan, zoals een stukje verder in de straat een afgebrande woning al jarenlang als bouwval het dorp ontsierd of de school even verderop aan de Bozenhoven wat een ideale plek is voor woningbouw en zo zijn er nog veel meer plekken aan te wijzen. Hopelijk zal hier ook eens wat gedaan worden, maar ook hier zal het wel weer om euro’s gaan en niet om de schoonheid van ons dorp!

Foto is aangeleverd.