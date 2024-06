Het Openbaar toilet Mijdrecht niet goed beschikbaar￼

Mijdrecht – Ronde Venen Belang (RVB) heeft geconstateerd dat het openbare toilet in het centrum van Mijdrecht niet meer goed beschikbaar is. De deur van het toilet in restaurant Graaf Jan is vaak gesloten, vooral ’s avonds en op maandagen, en recent ook meerdere dagen overdag. RVB vindt dit zeer onwenselijk en benadrukt het belang van een goed toegankelijk openbaar toilet in het centrum. Hier zijn veel vragen van inwoners over binnengekomen. In reactie op deze situatie heeft RVB-raadslid Serge Kraaikamp de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Welke afspraken heeft de gemeente over openstelling van dit toilet?*

2. Aan welke eisen moet de openstelling voldoen?*

3. Welke bijdrage heeft de gemeente in het verleden gedaan of is het college van plan in de toekomst te verstrekken?*

4. Hoe gaat het college zorgdragen dat elke dag van de week een openbaar toilet beschikbaar is in het centrum van Mijdrecht?

5. Is het een overweging het openbaar toilette te verplaatsen naar het gemeentehuis?

RVB vindt dat het ontbreken van een toegankelijk openbaar toilet niet alleen een probleem is voor inwoners, maar ook voor bezoekers van het centrum. Een openbaar toilet is een basisvoorziening die bijdraagt aan de gastvrijheid en toegankelijkheid van het winkelgebied.

Serge Kraaikamp: Het is belangrijk dat iedereen, ongeacht de dag of het tijdstip, toegang heeft tot een openbaar toilet in het centrum van Mijdrecht. Wij roepen het college op om snel actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost. RVB zal de situatie nauwlettend blijven volgen en blijft zich inzetten voor een betere toegankelijkheid van het centrum van Mijdrecht voor iedereen.

Foto: aangeleverd